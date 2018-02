Jeg letter på hatten – for en socialdemokrat…

Så gik Martin Schulz som formand for de tyske socialdemokrater SPD. Han bliver heller ikke udenrigsminister. Og han tabte valget – stort – efter at være båret frem som den store frelser af sit parti. En ordentlig nedtur.

Men jeg letter på hatten for Martin Schulz.

Han repræsenterer noget af det fornemste i tysk demokrati. For ved at drage den bitre konsekvens har han gjort det mere sandsynligt, at den nye/gamle ”store koalition” (GROKO) mellem SPD og de konservative CDU/CSU, som han så møjsommeligt forhandlede på plads med forbundskansler Merkel, bliver til virkelighed. Den nye partiformand Andrea Nahles får nu bedre muligheder for at samle flertal for regeringsdeltagelsen blandt sine splittede partimedlemmer.

Schulz viste sig ikke at være den store stemmesluger ved valget sidste efterår, men han viste sig at være en stærk forhandler for sit sønderbombede parti. Med både finans- og udenrigsministerposten får partiet en endnu stærkere placering i GROKO end før valget, da SPD var endnu stærkere.

Det giver til gengæld kansler Merkel problemer i egen lejr, hvor mange mener, at hun har strakt sig alt for langt. Hun har ganske rigtigt vist særdeles stor hensyntagen for en koalitionspartner, der havde det svært. Så hatten af også for fru Merkel for at have taget på sig at sikre den eneste mulighed, der efterhånden tegnede sig for stabilitet i tysk politik.

En mindretalsregering på forbundsplan vil tyskerne gøre meget for at undgå, og et nyvalg vil formentlig kun være til glæde for fløjpartierne, først og fremmest det uspiselige Alternative für Deutschland (AfD). Så da de liberale i FDP meldte sig ud af de ansvarlige partiers rækker ved at afvise deltagelse i den nok så besværlige ”Jamaica-koalition” med de grønne og de konservative var der ikke andet at gøre end at tage fat på endnu en omgang GROKO. Jag må indrømme, at jeg ikke har megen respekt for mine partifæller i FDP efter det show.

Og selv om de konservative mukker over, at finansminister Schäubles stol nu skal overtages af en socialdemokrat, så er det nu ikke helt galt, hvad der sker: Den kommende finansminister – Hamborgs borgmester Olaf Scholz – er ikke en af de socialdemokrater, der bar øser penge ud af statskassen. Han vil formentlig være lige så omhyggelig med at vogte over statsfinanserne som Schäuble. Og så vil Scholz nok være mere positiv end forgængeren, når det gælder reformer i Eurozonen og bidrag til stimulering af den europæiske økonomi. Så vi andre har ikke noget at være kede af i den forbindelse.

Vi kan så sidde og ryste på hovedet over den langvarige proces med at danne en ny regering – en proces der først er afsluttet, når der har været urafstemning blandt SPD’s medlemmer om regeringsdeltagelsen – og vi kan lade os underholde af de interne slagsmål i de to partilejre. Men tilbage står, at tysk demokrati endnu engang har demonstreret sin styrke.

Martin Schulz havde godt nok sagt efter valgnederlaget, at SPD under ingen omstændigheder ville indgå i en ny GROKO. Men han kravlede ikke så højt op i træet som sin liberale partilederkollega. Og det tager jeg hatten af for. Det demonstrerede den form for ansvarlighed, der er så vigtigt for politisk lederskab.

Schulz var blevet en god tysk udenrigsminister, tror jeg. Meget bedre end partifællen Sigmar Gabriel, der med sine skingre angreb var med til at fælde Schulz. Gabriel har haft alt for travlt med at fedte for Putin – han er citeret for at have været fortaler for en lempelse af de sanktioner mod Rusland, som fru Merkel har arbejdet så hårdt for at gøre troværdige – og her ville Schulz ikke være en ”Putin-versteher”. Han ville også med sin fortid i Europa-parlamentet, hvor han var en effektiv formand, har været en god partner for Frankrig i det arbejde, der nu forestår med at puste liv i EU.

Men hvem ved. Måske ser vi ham igen. Der skal jo på et tidspunkt findes en ny formand for EU-Kommissionen efter Jean-Claude Juncker…