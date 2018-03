Stærke indicier mod Rusland

Den britiske regering har fremlagt stærke indicier for, at det er Rusland, som står bag attentatet i Salisbury mod den tidligere oberst i den russiske militære efterretningstjeneste (GRU) Sergey Skripal. Det er sket i et brev til Organisationen for forbud mod kemiske våben (OPCW).

Der nævnes fire punkter:

– Det kemiske våben, som er anvendt i attentatet, er identificeret af eksperter i det britiske forsvar som ”Novichok” – en våbentype, der er udviklet af Rusland.

– Den britiske regering er vidende om, at Rusland tidligere har produceret denne våbentype, og fortsat er i stand til det.

– Rusland har tidligere arrangeret stats-sponsorerede drab.

– Det er den britiske regerings vurdering, at Rusland opfatter nogle afhoppere som legitime mål for drab.

Den britiske regerings konklusion: Enten er der tale om en handling, begået af den russiske stat, og rettet mod mål i UK – eller også har den russiske regering mistet kontrollen over disse våben, og har tilladt, at de er havnet i andres hænder.

Er det ”klokkeklare beviser”? Nej. Men det er vanskeligt at forestille sog andre muligheder. Og det er så stærke indicier, at den britiske regering er i sin gode ret til at forlange, at Rusland over for OPCW forklarer, hvordan det kan gå til, at dette våben er blevet anvendt ved attentatet. Det er ikke noget, ukyndige uden videre kan anvende endsige fremskaffe.

Ar Rusland protesterer højrøstet og truende kan ikke undre. Det er sket tidligere i situationer, hvor det siden har vist sig, at Rusland ikke havde rent mel i posen.

Konventionen mod kemiske våben er meget klar: Den forpligter deltagerlandene til at afstå fra at udvikle, producere, anskaffe eller opbevare kemiske våben.

Rusland var med til at underskrive konventionen, som blev underskrevet i 1993, og trådte i kraft i 1997. Den førte siden til oprettelse af den organisation – OPCW – som i 2013 fik Nobels fredspris for sit arbejde for at kontrollere og fjerne kemiske våben.

De stærke britiske indicier tyder på, at Rusland har brudt konventionen. Enten ved at have sløset med sikkerheden – eller ved bevidst at have anvendt et kemisk våben til et attentat i udlandet på en måde, som har bragt mange uskyldige menneskers liv i fare.

Derfor er det vigtigt, at alle lande, der har underskrevet konventionen, bakker op om det britiske krav om en fyldestgørende redegørelse fra Rusland.

Det er ikke blot et spørgsmål om solidaritet med briterne. Det er også et spørgsmål om at sikre respekten for en traktat, der skal befri verden for et af de modbydeligste våben, der er skabt.

Jeg føler stærkt for den konvention, for det var en af mine sidste handlinger som udenrigsminister at skrive den under. Det skete i Paris den 13. januar 1993, aftenen før Tamil-rapporten blev offentliggjort i Danmark…