Behov for stærkere reaktioner mod Rusland

En række vestlige lande udviser omkring 100 russiske diplomater som en reaktion på giftattentatet i den sydengelske by Salisbury. Danmark udsender to, og ligger dermed i den “stærke” ende i reaktionsmønstret. Der hører vi også hjemme. Det var en korrekt – og uomgængelig – beslutning at tage. Og det er da rigtigt, som det siges, at det er et meget stærkt signal at sende til Kreml.

Men når det er sagt, kan man ærgre sig over, at der gribes til dette gammeldags våben. Russerne vil sandsynligvis gøre gengæld, og så oplever man det, der er sket så ofte før: Det er langt vanskeligere for et land som Danmark at finde kvalificerede folk at sende til Moskva, end det er for Rusland at sende kvalificerede folk til København.

Udvisning af diplomater var noget, vi gjorde under den kolde krig for engang imellem at få ryddet op i den hærskare af KGB- og GRU-spioner, som befolkede ambassaderne i vesten. Som regel var der en konkret anledning. Men for små lande med begrænsede kvalificerede ressourcer var det altid en besværlig sag.

Det er ærgerligt, at der ikke kan gribes til langt mere effektive midler til at markere den vestlige utilfredshed med Ruslands opførsel. For selv om den aktuelle anledning er giftangrebet i England, og de stærke formodninger om, at Rusland står bag kombineret med behovet for at demonstrere solidaritet med briterne – så er der også tale om en reaktion på lang tids ophobede frustration over, at regimet i Kreml ensidigt har brudt med alle de spilleregler, vi møjsommeligt forhandlede os frem til under den sidste fase af den kolde krig.

Det er de store lande, der skal gå i spidsen – så skal de små nok følge efter, selv om EU-lande som Østrig, Grækenland og Cypern forsøger at smyge sig uden om. Det bør de I øvrigt ikke slippe godt fra. Hvis det bare fejes ind under gulvtæppet, vil det være et pinligt signal om manglende sammenhold i vores lejr. Det skal naturligvis have sin pris at sætte sig udenfor.

Men vi savner udspil fra de store lande, som for alvor rammer Kreml der, hvor det gør ondt. De vestlige økonomiske sanktioner har ramt hårdt – og der findes allerede sanktioner, som er målrettet mod den personkreds, som har sanket magt og rigdom ved at udnytte situationen. Det svier, når de ikke kan besøge deres slotte ved Rivieraen eller deres børn på britiske kostskoler. Og de økonomiske sanktioner svier især, fordi der samtidig er sket et kraftigt fald i olieprisen. Men der er behov for mere endnu, og en samlet europæisk indførelse af de såkaldte Magnitsky-regler, som amerikanerne indførte sidste år, ville være et klart fremskridt.

Der er i det hele taget mange områder, hvor der kan gøres mere for at presse Putin-regimet end ved at udvise dets diplomater. For eksempel ville en periode med udelukkelse af russiske banker fra det internationale SWIFT-system kunne føles – og det samme vil truslen om udelukkelse af Rusland fra internationale organisationer, hvor Rusland høster stor prestige og fordel af at være medlem.

Men der skal handles i fællesskab i EU-kredsen. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt, at en stor partner som Tyskland blokerer for etableringen af en fælles energipolitik, fordi tyske interesser beskytter store spillere som Gazprom og bygningen af Nordstream gasrørledningen i Østersøen. Det bør være en fælles EU-beslutning, om der skal gives de nødvendige tilladelser. Det er ikke rimeligt at lægge den byrde på en mindre partner som Danmark.

Hvis Putin har indtryk af, at han kan spille de enkelte lande ud mod hinanden, vil han fortsætte den kurs, han er slået ind på. Kun gennem fælles og håndfast handling kan vi gøre os håb om igen at få Rusland i tale. Det skal virkelig koste noget at bryde spillereglerne.