Luk for den tweeter!

Kunne en behjertet sjæl ikke opfinde en slags Faradays Bur, som kan spændes ud omkring Det Hvide Hus, så twittersignaler derfra ikke kan nå omverdenen? Det ville gøre verden til et sikrere sted at leve.

Præsident Trumps seneste eskapader på twitter-fronten truer nu med at køre USA ind i et hjørne i toldstriden med Kina, der meget let kan udvikle sig til en handelskrig, som USA næppe vil kunne vinde. Følgerne vil blive dystre for den globale økonomi, og især for lande som Danmark, der bygger deres velstand på fri international handel.

Alligevel lød et tweet i sidste måned fra soveværelset i Det Hvide Hus, hvor præsidenten sidder i fodenden og udbreder sine budskaber for en undrende verden: ”Handelskrige er gode, og lette at vinde” (“trade wars are good and easy to win…” @realdonaldtrump). Den kom i kølvandet på hans meldinger om, at USA vil indføre en særtold på stål og aluminium overfor Kina og en lang række andre lande samt en særtold på produkter fra bl.a. Kinas elektronik- og flyindustrier. Den told skulle indføres to måneder efter annonceringen, og Trump havde åbenbart den opfattelse, at det var tid nok til at presse kineserne til indrømmelser, bl.a. på ømtålelige områder som åbning af kinesiske markeder, teknologioverførsel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

Men Kina svarede igen med lige så stor told på ca. 100 udvalgte amerikanske produkter – på områder, hvor det virkelig vil gøre ondt på områder, hvor Trump har gjort sine hoser grønne: Landbruget, men også flyindustri og bilindustri. Signalet til USA var tydeligt: I tror, at vi har mere brug for Jer, end I har for os – og der tager I fejl! Aktierne begyndte at falde både i USA og resten af verden på grund af risikoen for en handelskrig, som – med kinesernes ord – ikke ville have vindere. Og så fik piben pludselig en anden lyd. Trump tweetede omgående ”Vi er ikke i en handelskrig med Kina”…

Nej, ikke endnu. Men det er svært at se, hvordan han kan manøvrere sig ud af den selvskabte situation uden at tabe ansigt over for et Kina, der på alle områder er ved at styrke sine positioner.

Problemet er, at den slags kontroverser plejer at blive henvist til den internationale handelsorganisation WTO, der så påtager sig at mægle i striden. Men Trump og hans lystige svende har sat en ære i at undergrave WTO – og i det hele taget det frie internationale handelssystem, som USA har stået i spidsen for at opbygge efter Anden Verdenskrig. USA har afvist at lade sig trække ind i den slags overnationale mæglinger med henvisning til, at den bebudede told bygger på ”nationale sikkerhedsinteresser”.

Så er det, man beder til, at rolige gemytter får lov til at håndtere situationen før begge parter har malet sig så hårdt op i hjørnerne, at det ender i en handelskrig.

Og her komme behovet for et Faradays Bur omkring Det Hvide Hus ind i billedet.

Trump har næppe forsømt nogen lejlighed til at demonstrere sit manglende historiekendskab eller sin foragt for forpligtende internationale aftaler. Han har bygget sin personlige velstand på ejendomsspekulation og grov udnyttelse af den amerikanske konkurslovgivning, hvor man kan tørre tab af på svage medspillere. Og de erfaringer mener han åbenbart kan bruges i internationalt samarbejde. Vi kender også typen her hjemme – tænk bare på de båtnakker, der fører sig frem med påstande om, at deres erfaringer ved skabelsen af en personlig formue har relevans for, hvordan samfundet skal indrettes … ingen nævnt, ingen glemt.

Læren fra 30’erne må ikke gå i glemmebogen. Handelskrige gør alle nationer fattigere. Nogen kan måske finde en niche, som profiterer på situationen. Men samfundet som helhed bliver fattigere, når man ved at smide toldsatser i hovedet på hinanden søger at gøre naboen til tigger (“beggar thy neighbor”).