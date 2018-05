Skal man tro Trumps tilhængere, er han på nippet til at få Nobels fredspris. For det er jo ham, der med sin buldren og faste holdning har skræmt ”Little Rocket Man” Kim Jong Un til at love at opgive Nordkoreas atomvåben….

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Så det er det nok heller ikke.

Naturligvis er det positivt, at statslederne i Nord- og Sydkorea mødtes og udvekslede en masse høflighedsfraser. Alt hvad der kan fremme afspændingen på den koreanske halvø skal hilses med glæde.

Men man skal passe på med ikke at lade glæden overskygge den kølige sunde sans.

Når Kim Jong Un pludselig har skruet charmen på, hænger det muligvis sammen med, at han er blevet skræmt af Trumps voldsomme retorik og hans notoriske uberegnelighed. Men det har nok også spillet ind, at han har fået et vink med en vognstang under sit nylige besøg hos den store nabo, præsident Xi, om at han var inde på en farlig og uholdbar kurs.

Og når han pludselig taler om at lukke det testcenter, hvor de seneste store atomprøvesprængninger har fundet sted, hænger det måske sammen med noget, der – med påfaldende timing – blev lækket af kinesiske kilder: Nemlig at testområdet er blevet så ødelagt af de kraftige sprængninger, at det er farligt at bruge det igen.

Trumps hårde linje har formentlig også været medvirkende til, at det er lykkedes at gennemføre særdeles skrappe sanktioner mod Nordkorea i FN-regi – og de sanktioner har bidt særdeles hårdt: For nylig blev de eksisterende sanktioner, der især skulle ramme våbeneksport til Nordkorea, udvidet med bredere begrænsninger i Nordkoreas muligheder for at hente valuta gennem eksport samt indefrysning af aktiver i udlandet. Når de sanktioner har bidt, er det fordi de har begrænset Nordkoreas økonomiske samkvem med lande, som hidtil mere eller mere indirekte har støttet landet – Kina, Rusland, Vietnam, Sydkorea og andre. Det skønnes, at Nordkorea har mistet mellem en tredjedel og halvdelen af sine samlede indtægter udefra.

Mon ikke Xi har forklaret sin unge nabo, at der ikke var hjælp at hente her, før han sørgede for at få et mere afslappet forhold til sine omgivelser.

Så efter besøget hos Xi skruede raketmanden charmen på, da han mødtes med Sydkoreas præsident Moon. Og ifølge sydkoreanske talsmænd stillede han i udsigt både at indstille sit atomprogram, at skabe en atomvåbenfri koreansk halvø og lave en fredsaftale til afløsning for den snart 70 år gamle våbenhvileaftale, der har holdt den formelle krigstilstand på vågeblus. Alt hvad han ønsker sig til gengæld er et løfte fra USA om at man ikke vil angribe Nordkorea.

Så er det man må sige: Det er simpelthen for godt til at være sandt. Og det er det heller ikke.

Hvorfor skulle Kim både stoppe sit atomprogram og aflevere de mellem 20 og 60 sprænghoveder, Nordkorea skønnes at besidde? Han ønsker først og fremmest at bevare magten, og når den nye amerikanske sikkerhedsrådgiver John Bolton taler om en ”Libyen-model”, så frister Gaddafis skæbne ikke Kim til at gå den vej: Gaddafi opgav sine atomvåben, blev væltet efter et vestligt støttet oprør, og brutalt henrettet…

Og der er mange andre spørgsmål, som ikke mindst interesserer Sydkorea og Japan: Hvad med Nordkoreas missilprogrammer? Og hvad med de 26.000 artilleripjecer, som er opstillet langs våbenstilstandslinjen, tæt på Sydkoreas hovedstad, med lagre af kemiske og biologiske våben?

Bekymringen i disse lande er, at Trump – der i valgkampen havde mange negative bemærkninger om USA’s allierede i regionen – er så ivrig efter at kunne pynte sig med en aftale-sejr ved et kommende topmøde med Kim Jong Un, at han vil tænke ”America First” uden hensyn til sine allierede. I forvejen er de helt generelt bekymrede for, hvad Trump kan finde på i en kompliceret forhandlingssituation – med sin kombination af manglen viden, manglende ønske om at skaffe sig viden og bundløse tro på, at han er verdensmester til det hele…

Historien viser, at tidligere nordkoreanske ledere har indgået flotte aftaler med resten af verden – og siden er løbet fra løfterne. Derfor er det komplicerede spørgsmål om verifikation helt centralt i de aftaler, som nu skal indgås.

Som Reagan sagde til Gorbachev: Trust but Verify – så kan Trump nu sige til Kim Jong Un: Distrust and Verify!

Djævelen kommer til at ligge i detaljen. Og først når detaljerne er på plads, giver det mening at begynde at tale om Nobel-priser.