Nu bliver det rigtig farligt

Spændingerne mellem USA og dets nærmeste allierede er nu blevet så store, at der er grund til alvorlig bekymring. Det demonstreres til fulde ved denne weekends G7-topmøde i Canada, hvor præsident Trump demonstrativt kom sent og tager afsted, før mødet er slut…

I sidste uge var jeg i Estland til det årlige sikkerhedspolitiske møde – Lennart Meri Memorial Conference – i Tallinn. Gennem årene har det været et forum, hvor den vestlige alliance var omdrejningspunktet for at drøfte og styrke stabiliteten i Østersøregionen. Vores nærområde. Og gennem årene har USA været repræsenteret på højt niveau, med stærke amerikanske bidrag til diskussionen om, hvordan vi bedst kan få Rusland til at opføre sig i overensstemmelse med de spilleregler, øst og vest i fællesskab vedtog ved den kolde krigs afslutning.

I år var det bemærkelsesværdigt, så skarp tonen er blevet mellem amerikanere og europæere. Især konfrontationerne mellem tyske og amerikanske synspunkter slog gnister – som f.eks. når amerikanske debatindlæg hævdede, at europæerne (læs: Tyskland) havde haft masser af tid til at få en bedre aftale med Iran, før Trump ensidigt skrottede atom-aftalen.

Det var tydeligvis vanskeligt for de amerikanske deltagere at forsvare Trumps udenrigspolitik. Men man følger vel Stephen Decaturs hæderkronede princip: “Right or Wrong, My Country!” Også selv om flere af dem havde skrevet under på erklæringer hjemme om, at Trump er uegnet til at være præsident.

Omvendt måtte et par særligt skarpe europæiske debattører (fra Tyskland ig Frankrig) nikke, da de blev spurgt, om deres skarpe udfald mod amerikansk udenrigspolitik mon kan være farvet af, at de finder personen Trump så frastødende…

Men det var ikke kun Trump, som skabte røre:

Det havde vakt opsigt på mødet, at EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker i torsdags var ude med en udtalelse om, at nu må vi holde op med al den “Russia Bashing” – for Rusland er så stort et land, at det ikke kan betale sig at blive ved med at blokere for fuldt samarbejde. Flere – også jeg – reagerede harmfuldt ved at sige, at “Russia-bashing”, hvis man vil kalde sanktionerne det, skal fortsætte indtil Rusland opfører sig ordentligt over for sine naboer, og først og fremmest stopper sin krigsførelse og ulovlige besættelser i Ukraine. Og hvis man beynder at lette presset på Rusland, før der er leveret – f.eks. Ved at opfylde Minsk-aftalerne – vil Putin blot endnu engang få bekræftet, at han kan gøre som han vil, for på et eller andet tidspunkt vil vi andre blive trætte af at råbe efter ham, og han vil ende med at få sin vilje.

Hvad gik der af Juncker? Vi ved, at det ikke altid er ædruelige udtalelser, han får sendt ud i æteren – men som formand for EU-kommissionen er han Traktatens fornemste vogter. Og dermed er han vogter af de værdier, EU bygger på: Retsstaten, friheds- og menneskerettigheder! Det skal han ikke slå af på i håbet om at få en fedtet gevinst ud af Putin.

Men ak – få dage efter hører vi så Trump udtale, på vej til G7-topmøde i Canada, at han gerne vil have Rusland med igen, så G7 kan blive til G8.

Skal vi lige genopfriske historien: G7 er gruppen af verdens store industrilande – USA, Canada, Japan, Tyskland, UK, Frankrig og Italien – plus EU, der deltager med to personer: Ministerrådsformand Tusk og (suk) Kommissionsformand Juncker. På et tidspunkt i begyndelsen af dette århundrede blev Rusland – med en økonomi på størrelse med Hollands – lukket ind i kredsen, selv om det i økonomisk sammenhæng var en spurv i tranedans. Det var for at være venlige mod Putin, for da troede vi endnu på, at han ville leve op til de fælles spilleregler for international opførsel. Efter annekteringen af Krim blev Rusland smidt ud. Og nu vil Trump så lukke Putin ind igen, uden at der er leveret noget som helst i spørgsmålet om Ukraine-krigen. (´Tis for ´Tat? Vi venter utålmodigt på resultatet Mueller´s undersøgelser).

Det store stridsemne i Canada bliver Trumps ensidige angreb på det frie internationale handelssystem, hvor han smider straftold i hovedet på sine nærmeste allierede, især Canada og Tyskland. Og efter at have lukket en masse dårlig luft ud på mødet med USA´s venner og allierede, damper han til topmøde med Kim Jong-un – hvor vi alle vil være nervøse for, hvad han i sin indbildskhed kan finde på at lave af aftaler, som får ham til at ligne den store aftalemager.

Det virkeligt bekymrende – og farlige – er, at det internationale sikkerhedssystem, som først og fremmest er skabt af amerikanerne efter anden verdenskrig, er ved at gå op i limningen – på grund af en amerikansk præsident, der ikke blot er isolationalist men også har det som sit erklærede mål at bryde internationale systemer ned, fordi han mener, de ikke i tilstrækkelig grad er i USA´s inteesse.

Jeg bliver ved med at sige til mig selv: Der ER et andet USA! Der er det USA, der gav os Roosevelt, Truman, Reagan og alle de andre store skikkelser i amerikansk historie, som gjorde verden til et bedre sted at leve. En skønne dag er Trump historie. Indtil da gælder det om at holde fast i, hvad der er skabt gennem mere end et halvt århundredes møjsommelig indsats.