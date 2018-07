Farvel, Boris, og tak for ingenting…

Herfra skal der lyde et stort til lykke til premierminister Theresa May, fordi hun er sluppet af med udenrigsminister Boris Johnson og Brexit-minister David Davis. Det er da muligt, det får tronen til at vakle under hendes regeringsledelse – men hellere det, end fortsætte det skammelige narrespil, som de to ministre har stået for. De har stået i spidsen for den forførelse af de britiske vælgere, som koster dem alle dyrt – og der er al mulig grund til at lette på hatten for den realisme, der omsider er på vej i beskrivelsen af det fremtidige forhold mellem briterne og resten af Europa efter premierministerens Checquers-initiativ.

Det kom ikke som den store overraskelse, at David Davis stod af. Og det er absolut ikke noget tab. Han var kendt for at bruge et minimum af tid på den opgave, der var ham betroet. Han gik af med en afskedssalut om, at med oplægget til en ”blød Brexit” vil der blive lukket op for nye krav fra EU. Og det har han naturligvis ret i: Den britiske regering er ude i den øvelse, der hedder at ”pille rosinerne ud af kagen” – man vil gerne have fordelene ved adgang til EU’s indre marked, men så få af forpligtelserne som muligt – så naturligvis vil der komme en forhandling, hvor virkeligheden trænger sig på. Han kunne se, hvor det bar hen, og det skulle han så ikke nyde noget af. Væk var han. Ingen vil savne ham.

Boris Johnsons afgang kom lidt mere uventet – og dog. For den demonstrerede endnu engang, at for Boris er det først om fremmest ham selv, der er i centrum. Ikke nationens endsige regeringens interesser. Og han synes åbenbart tiden er inde til at finde en bekvem plads blandt ”the backbenchers”, hvor han kan råbe op, uden ansvar, og gøre livet vanskeligt for premierminister May.

Så kender vi ham igen.

I den britiske udenrigstjeneste vil få begræde hans afgang. Det må have været en slem belastning for det hæderkronede diplomatkorps at have haft en chef med et notorisk løsagtigt forhold til sandheden og virkeligheden. Det oplevede man i kampagnen op til Brexit-afstemningen for to år siden, hvor Boris gik i spidsen for den løgnagtige kampagne, der bildte de britiske vælgere ind, at de kunne blive ved med at høste fordelene ved EU uden at levere noget til gengæld – og som udspyede påstande om, hvor mange penge de kunne tjene ved at vende resten af Europa ryggen.

Det var en overraskelse, at Theresa May valgte ham som udenrigsminister. Og hvis tanken var, at han ville blive fanget af ansvaret, så blev hun slemt skuffet.

Hun burde have kendt hans fortid.

Boris Johnson var i en fjern fortid journalist ved The Times, mens det endnu var en hæderkronet avis. Han blev fyret for at opdigte citater. Han kom så til Telegraph – som allerede dengang i begyndelsen af 90’erne var Eurofobernes tumleplads – og hvor han som Bruxelles-korrespondent leverede en stribe dramatiske forsidehistorier om tåbeligheder i EU-systemet, ofte helt løsrevet fra virkeligheden. Han har siden pralet med, at han var afgørende for at få danskerne til at stemme nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992: Få dage før afstemningen leverede han en kioskbasker i Telegraph om, at kommissionsformanden Jacques Delors havde en hemmelig plan i skuffen om ”meget mere union”, så snart danskerne havde stemt ja, og det kom til at præge de sidste dage i den danske debat, hvor alle skrøner blev modtaget med kyshånd. For det viste sig naturligvis at være en skrøne.

Boris Johnson har ikke været værdig til at beklæde det embede og den tillid, han nu har sagt farvel til. Ham vil vi ikke savne. Farvel Boris, og tak for ingenting…

Og hvad så nu?

Theresa May fortjener en hjælpende hånd fra sine – endnu – partnere i EU. Det er i alles interesse, at briterne hjælpes til en “blid” ordning, der skærmer dem mest muligt mod virkningerne af deres ulyksalige beslutning om at forlade det fællesskab, de har vendt ryggen. Naturligvis kan de øvrige EU-medlemmer ikke opgive principperne i deres fællesskab – men der er behov for en hjælpsom tone i de fortsatte forhandlinger, som bestemt ikke bliver lette.